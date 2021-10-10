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الاتحاد يكسب ودية الفيحاء بثلاثية.. و"نياكاتي" يسجل للمرة الأولى

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء 3/1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري.


سجل الفيحاء أولاً عبر مخير الرشيدي في الدقيقة السادسة، قبل أن يعدل يوسف نياكاتي للاتحاد سريعاً في الدقيقة 19.

وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 39، وضاعف المدافع عبد الله الحافظ النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 42.

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الاتحاد يكسب ودية الفيحاء بثلاثية.. و"نياكاتي" يسجل للمرة الأولى
سبق

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء 3/1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري.


سجل الفيحاء أولاً عبر مخير الرشيدي في الدقيقة السادسة، قبل أن يعدل يوسف نياكاتي للاتحاد سريعاً في الدقيقة 19.

وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 39، وضاعف المدافع عبد الله الحافظ النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 42.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:34 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:16 PM

الاتحاد يكسب ودية الفيحاء بثلاثية.. و"نياكاتي" يسجل للمرة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء 3/1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري.


سجل الفيحاء أولاً عبر مخير الرشيدي في الدقيقة السادسة، قبل أن يعدل يوسف نياكاتي للاتحاد سريعاً في الدقيقة 19.

وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 39، وضاعف المدافع عبد الله الحافظ النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 42.

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