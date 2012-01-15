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23 ألف جولة رقابية بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

خطط الرقابة ساهمت في امتثال المرافق.. ورصد 4 مخالفات فقط

عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من 23 ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية أسهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات، حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطاً للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير.

ونفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.

وبيّنت الأمانة أن تنفيذ برامج الجولات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.

يُذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية لتغطية جميع المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاهي وخلافها.

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23 ألف جولة رقابية بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من 23 ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية أسهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات، حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطاً للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير.

ونفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.

وبيّنت الأمانة أن تنفيذ برامج الجولات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.

يُذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية لتغطية جميع المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاهي وخلافها.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
02:21 PM

23 ألف جولة رقابية بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

خطط الرقابة ساهمت في امتثال المرافق.. ورصد 4 مخالفات فقط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من 23 ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية أسهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات، حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطاً للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير.

ونفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.

وبيّنت الأمانة أن تنفيذ برامج الجولات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.

يُذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية لتغطية جميع المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاهي وخلافها.

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