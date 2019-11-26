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"الفيصل" يشكر ولي العهد على تحفيزه لأصحاب الإنجازات الرياضية

أعرب عن اعتزازه باستقباله لفريق الهلال بعد تحقيقه لكأس دوري أبطال آسيا

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- ، على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات.

وتفصيلاً، أعرب رئيس هيئة الرياضة عن اعتزازه باستقبال ولي العهد لفريق نادي الهلال ولرئيس مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد تحقيق الفريق لكأس دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن استقبال سمو سيدي ولي العهد لفريق نادي الهلال يعد تجسيدًا للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه سموه -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "قدم سمو ولي العهد كل الدعم الممكن ماليًا ومعنويًا لجميع الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في جميع الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تسجل باسم هذا الوطن الغالي، وما استقبال سموه اليوم لأبنائه في فريق نادي الهلال إلا تأكيد لهذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقًا في أكبر المحافل الدولية والقارية".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الهلال كأس دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يشكر ولي العهد على تحفيزه لأصحاب الإنجازات الرياضية
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- ، على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات.

وتفصيلاً، أعرب رئيس هيئة الرياضة عن اعتزازه باستقبال ولي العهد لفريق نادي الهلال ولرئيس مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد تحقيق الفريق لكأس دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن استقبال سمو سيدي ولي العهد لفريق نادي الهلال يعد تجسيدًا للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه سموه -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "قدم سمو ولي العهد كل الدعم الممكن ماليًا ومعنويًا لجميع الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في جميع الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تسجل باسم هذا الوطن الغالي، وما استقبال سموه اليوم لأبنائه في فريق نادي الهلال إلا تأكيد لهذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقًا في أكبر المحافل الدولية والقارية".

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:43 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:47 AM

"الفيصل" يشكر ولي العهد على تحفيزه لأصحاب الإنجازات الرياضية

أعرب عن اعتزازه باستقباله لفريق الهلال بعد تحقيقه لكأس دوري أبطال آسيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- ، على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات.

وتفصيلاً، أعرب رئيس هيئة الرياضة عن اعتزازه باستقبال ولي العهد لفريق نادي الهلال ولرئيس مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد تحقيق الفريق لكأس دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن استقبال سمو سيدي ولي العهد لفريق نادي الهلال يعد تجسيدًا للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه سموه -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "قدم سمو ولي العهد كل الدعم الممكن ماليًا ومعنويًا لجميع الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في جميع الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تسجل باسم هذا الوطن الغالي، وما استقبال سموه اليوم لأبنائه في فريق نادي الهلال إلا تأكيد لهذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقًا في أكبر المحافل الدولية والقارية".

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