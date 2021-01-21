النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن، واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتوثيق ذلك، ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن، واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتوثيق ذلك، ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:41 AM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:29 AM

"شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
711

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن، واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتوثيق ذلك، ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,883

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة