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"المحيميد" يشكر القيادة على تعيينه وكيلاً لرئيس شؤون الحرمين

قال: هذا التشريف والتكليف يعدان وسام فخر واعتزاز

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيين الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب المحيميد؛ عن أسمى آيات العرفان وجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على التوجيه الكريم والثقة الغالية، مشيراً إلى أن هذا التشريف والتكليف يعدان وسام فخر واعتزاز، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يوفقه لتحقيق التطلعات الكريمة في خدمة بيت الله الحرام، وخدمة ضيوف الرحمن في أعظم مكان على وجه الأرض.

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"المحيميد" يشكر القيادة على تعيينه وكيلاً لرئيس شؤون الحرمين
سبق

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيين الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب المحيميد؛ عن أسمى آيات العرفان وجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على التوجيه الكريم والثقة الغالية، مشيراً إلى أن هذا التشريف والتكليف يعدان وسام فخر واعتزاز، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يوفقه لتحقيق التطلعات الكريمة في خدمة بيت الله الحرام، وخدمة ضيوف الرحمن في أعظم مكان على وجه الأرض.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:00 AM

"المحيميد" يشكر القيادة على تعيينه وكيلاً لرئيس شؤون الحرمين

قال: هذا التشريف والتكليف يعدان وسام فخر واعتزاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيين الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب المحيميد؛ عن أسمى آيات العرفان وجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على التوجيه الكريم والثقة الغالية، مشيراً إلى أن هذا التشريف والتكليف يعدان وسام فخر واعتزاز، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يوفقه لتحقيق التطلعات الكريمة في خدمة بيت الله الحرام، وخدمة ضيوف الرحمن في أعظم مكان على وجه الأرض.

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