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"العمامير" و"آل مهدي" يحتفلون بزفاف أحمد علي

احتفلت عائلة العمامير من آل عياش بغامد الزناد، بزواج ابنهم الدكتور أحمد علي عالي العمامير، على ابنة الشيخ حمدان بن علي بن معيض آل مهدي الغامدي، في مدينة جدة.

جاء ذلك في ظل أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات.

واستقبل العريس التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء عبر الهاتف، وسط أجواء عائلية سادتها المحبة.

ومن جهة أخرى وجّه والد العريس علي بن عالي العمامير شكره لوالد العروس بتسهيل الزواج في ظل الظروف الراهنة، وتماشيًا مع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

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"العمامير" و"آل مهدي" يحتفلون بزفاف أحمد علي
سبق

احتفلت عائلة العمامير من آل عياش بغامد الزناد، بزواج ابنهم الدكتور أحمد علي عالي العمامير، على ابنة الشيخ حمدان بن علي بن معيض آل مهدي الغامدي، في مدينة جدة.

جاء ذلك في ظل أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات.

واستقبل العريس التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء عبر الهاتف، وسط أجواء عائلية سادتها المحبة.

ومن جهة أخرى وجّه والد العريس علي بن عالي العمامير شكره لوالد العروس بتسهيل الزواج في ظل الظروف الراهنة، وتماشيًا مع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
11:25 PM

"العمامير" و"آل مهدي" يحتفلون بزفاف أحمد علي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفلت عائلة العمامير من آل عياش بغامد الزناد، بزواج ابنهم الدكتور أحمد علي عالي العمامير، على ابنة الشيخ حمدان بن علي بن معيض آل مهدي الغامدي، في مدينة جدة.

جاء ذلك في ظل أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات.

واستقبل العريس التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء عبر الهاتف، وسط أجواء عائلية سادتها المحبة.

ومن جهة أخرى وجّه والد العريس علي بن عالي العمامير شكره لوالد العروس بتسهيل الزواج في ظل الظروف الراهنة، وتماشيًا مع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

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