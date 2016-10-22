أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة. وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة جازان وفرسان ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة. وكذلك تشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القنفذة وثول وجدة ورابغ ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة. ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضاً بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة جازان وفرسان ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وكذلك تشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القنفذة وثول وجدة ورابغ ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضاً بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 01:34 AM

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية تشمل عدداً من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة جازان وفرسان ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وكذلك تشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القنفذة وثول وجدة ورابغ ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضاً بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.