النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًا

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".

ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.

ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.

كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.

مايكروسوفت ويندوز 10

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًا
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".

ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.

ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.

كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:37 PM

تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
1,555

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".

ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.

ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.

كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,750

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة