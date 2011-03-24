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اجتماع افتراضي للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة بالرباط

بحث دور المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة لتحسين جودة المنتجات والخدمات

عُقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في الرباط، الاجتماع الافتراضي الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 التي تهدف إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة.

وجرى خلال الاجتماع بحث دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة في تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح بيان للمنظمة العربية الذي شارك فيه 13 بلدًا عربيًا, أن محاور هذه الخطة تتضمن مشروعات مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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اجتماع افتراضي للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة بالرباط
سبق

عُقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في الرباط، الاجتماع الافتراضي الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 التي تهدف إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة.

وجرى خلال الاجتماع بحث دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة في تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح بيان للمنظمة العربية الذي شارك فيه 13 بلدًا عربيًا, أن محاور هذه الخطة تتضمن مشروعات مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:48 AM

اجتماع افتراضي للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة بالرباط

بحث دور المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة لتحسين جودة المنتجات والخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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عُقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في الرباط، الاجتماع الافتراضي الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 التي تهدف إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة.

وجرى خلال الاجتماع بحث دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة في تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح بيان للمنظمة العربية الذي شارك فيه 13 بلدًا عربيًا, أن محاور هذه الخطة تتضمن مشروعات مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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