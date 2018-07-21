تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته.
وقدم "الشيباني" شكره لجميع من قدم له التهاني بهذه المناسبة.
ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني"
تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته.
وقدم "الشيباني" شكره لجميع من قدم له التهاني بهذه المناسبة.
اعلان
ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-21
تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:41 PM
ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني"
تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته.
وقدم "الشيباني" شكره لجميع من قدم له التهاني بهذه المناسبة.
اعلان
10 مليارات ..
17 يوليو
29,898
200 مليون
26 ديسمبر
25,214
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
33,074
29 مليار ..
25 أكتوبر
19,105
الإعلام.. وسوء الفهم
ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟
عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية
صالح المسلّم
مصافحة
عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي
عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب
ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا
عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم
سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا
بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت
ماجد البريكان