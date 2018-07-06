قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

يشار إلى أن المليشيات تحاول تسجيل انتصار بالصواريخ الإيرانية في مخالفة للقوانين الدولية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدم ملحوظ لقوات التحالف والجيش اليمني وتحرير مواقع إستراتيجية، واستهداف قياداتها.