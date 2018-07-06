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قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

يشار إلى أن المليشيات تحاول تسجيل انتصار بالصواريخ الإيرانية في مخالفة للقوانين الدولية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدم ملحوظ لقوات التحالف والجيش اليمني وتحرير مواقع إستراتيجية، واستهداف قياداتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان
سبق

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

يشار إلى أن المليشيات تحاول تسجيل انتصار بالصواريخ الإيرانية في مخالفة للقوانين الدولية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدم ملحوظ لقوات التحالف والجيش اليمني وتحرير مواقع إستراتيجية، واستهداف قياداتها.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
07:31 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
08:28 PM

قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان

A A A
محمد المواسي - جازان
14
9,566

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

يشار إلى أن المليشيات تحاول تسجيل انتصار بالصواريخ الإيرانية في مخالفة للقوانين الدولية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدم ملحوظ لقوات التحالف والجيش اليمني وتحرير مواقع إستراتيجية، واستهداف قياداتها.

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