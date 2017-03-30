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فيديو.. القوات الجوية الملكية السعودية تعترض طائرة مُسيّرة على الحدود الجنوبية

رصد مقطع فيديو اعتراض القوات الجوية الملكية السعودية لطائرة من دون طيار على الحدود السعودية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة الهدف المعادي، رغم وجوده في منطقة جبلية.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية رفضت المبادرة السعودية للسلام، وواصلت استهداف المدنيين في المنطقة، ويرى مختصون أن ذلك الرفض بأمر الحاكم العسكري في صنعاء (سفير إيران لدى العاصمة اليمنية المحتلة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. القوات الجوية الملكية السعودية تعترض طائرة مُسيّرة على الحدود الجنوبية
سبق

رصد مقطع فيديو اعتراض القوات الجوية الملكية السعودية لطائرة من دون طيار على الحدود السعودية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة الهدف المعادي، رغم وجوده في منطقة جبلية.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية رفضت المبادرة السعودية للسلام، وواصلت استهداف المدنيين في المنطقة، ويرى مختصون أن ذلك الرفض بأمر الحاكم العسكري في صنعاء (سفير إيران لدى العاصمة اليمنية المحتلة).

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
06:54 PM

فيديو.. القوات الجوية الملكية السعودية تعترض طائرة مُسيّرة على الحدود الجنوبية

A A A
محمد المواسي - جازان
5
10,733

رصد مقطع فيديو اعتراض القوات الجوية الملكية السعودية لطائرة من دون طيار على الحدود السعودية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة الهدف المعادي، رغم وجوده في منطقة جبلية.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية رفضت المبادرة السعودية للسلام، وواصلت استهداف المدنيين في المنطقة، ويرى مختصون أن ذلك الرفض بأمر الحاكم العسكري في صنعاء (سفير إيران لدى العاصمة اليمنية المحتلة).

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