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بالفيديو.. الصين تتنفّس الحياة بعد عزلة كورونا وترفع القيود عن حركة السكان

المصابون غادروا المستشفيات بعد تعافيهم في ظلّ انحسار وتراجع الإصابات

‏عادت الحياة إلى الصين بعد عزلة كورونا، ورفعت القيود عن حركة السكان وخفّفت الإغلاق العام في ووهان مركز انتشار الفيروس، وغادر المصابون بالفيروس المستشفيات بعد تعافيهم في ظلّ انحسار وتراجع الإصابات، كما أعيد فتح سور الصين جزئيًّا.

وتفصيلًا: أظهر مقطع فيديو نشرته قناة الحدث عبر حسابها الرسمي بتويتر، إحدى الصينيات التي عبّرت عن سعادتها البالغة بالخروج في الهواء الطلق، معربة عن أملها بأن ينتهي الفيروس في الصين ودول العالم، وأن تعود الحياة وكل شيء إلى وضعه الطبيعي.

في أثناء ذلك شدّدت دول أوروبية الخناق وأغلقت المصانع والشركات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ووجهت دعوات من أطباء ومختصين للناس بضرورة البقاء في المنازل، وذلك بعدما أصبحت أوروبا بؤرة تفشي الفيروس، كما انتشر الجيش الأمريكي لمنع تفشي الفيروس، وأعلنت دول عربية الحظر ومنع التجول.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن ألمه الشديد جراء إصابة أكثر من 300 ألف إنسان بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من كل دول العالم، واصفًا ذلك بأنه "يكسر القلب".

فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. الصين تتنفّس الحياة بعد عزلة كورونا وترفع القيود عن حركة السكان
سبق

‏عادت الحياة إلى الصين بعد عزلة كورونا، ورفعت القيود عن حركة السكان وخفّفت الإغلاق العام في ووهان مركز انتشار الفيروس، وغادر المصابون بالفيروس المستشفيات بعد تعافيهم في ظلّ انحسار وتراجع الإصابات، كما أعيد فتح سور الصين جزئيًّا.

وتفصيلًا: أظهر مقطع فيديو نشرته قناة الحدث عبر حسابها الرسمي بتويتر، إحدى الصينيات التي عبّرت عن سعادتها البالغة بالخروج في الهواء الطلق، معربة عن أملها بأن ينتهي الفيروس في الصين ودول العالم، وأن تعود الحياة وكل شيء إلى وضعه الطبيعي.

في أثناء ذلك شدّدت دول أوروبية الخناق وأغلقت المصانع والشركات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ووجهت دعوات من أطباء ومختصين للناس بضرورة البقاء في المنازل، وذلك بعدما أصبحت أوروبا بؤرة تفشي الفيروس، كما انتشر الجيش الأمريكي لمنع تفشي الفيروس، وأعلنت دول عربية الحظر ومنع التجول.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن ألمه الشديد جراء إصابة أكثر من 300 ألف إنسان بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من كل دول العالم، واصفًا ذلك بأنه "يكسر القلب".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:12 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM

بالفيديو.. الصين تتنفّس الحياة بعد عزلة كورونا وترفع القيود عن حركة السكان

المصابون غادروا المستشفيات بعد تعافيهم في ظلّ انحسار وتراجع الإصابات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
7,151

‏عادت الحياة إلى الصين بعد عزلة كورونا، ورفعت القيود عن حركة السكان وخفّفت الإغلاق العام في ووهان مركز انتشار الفيروس، وغادر المصابون بالفيروس المستشفيات بعد تعافيهم في ظلّ انحسار وتراجع الإصابات، كما أعيد فتح سور الصين جزئيًّا.

وتفصيلًا: أظهر مقطع فيديو نشرته قناة الحدث عبر حسابها الرسمي بتويتر، إحدى الصينيات التي عبّرت عن سعادتها البالغة بالخروج في الهواء الطلق، معربة عن أملها بأن ينتهي الفيروس في الصين ودول العالم، وأن تعود الحياة وكل شيء إلى وضعه الطبيعي.

في أثناء ذلك شدّدت دول أوروبية الخناق وأغلقت المصانع والشركات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ووجهت دعوات من أطباء ومختصين للناس بضرورة البقاء في المنازل، وذلك بعدما أصبحت أوروبا بؤرة تفشي الفيروس، كما انتشر الجيش الأمريكي لمنع تفشي الفيروس، وأعلنت دول عربية الحظر ومنع التجول.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن ألمه الشديد جراء إصابة أكثر من 300 ألف إنسان بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من كل دول العالم، واصفًا ذلك بأنه "يكسر القلب".

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