نظم عدد من أصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة والشعبية بالقنفذة بالتعاون مع بلدية القوز ومركز النشاط الاجتماعي بثلاثاء يبه، سباق الخيل لأول مرة بمحافظة القنفذة إلا أن صداه جذب هواة هذه الرياضة من محافظة منطقة عسير والباحة الذين حضروا للمشاركة مع أصحاب مرابط الخيل بالقنفذة ومراكزها الذي يتجاوز عدداً أربعين مربطاً بها أكثر من 350 رأساً من الخيل العربية الأصيلة والشعبي . وتعتبر محافظة القنفذة ومراكزها من المناطق التي يكثر فيها المهتمون بالخيل ما جعلهم بحاجة ماسة لإيجاد مظلة رسمية وميدان رسمي لإقامة سباقات الخيل بشكل منظم لهذه الرياضة المحببة لدى الكثيرين من أبناء المنطقة، وخير دليل على ذلك كثرة أعداد اسطبلات الخيل بالقنفذة إلا أنهم يعانون من عدم وجود مظلة أو ميدان ينظم أنشطتهم بشكل رسمي. وبهذه المناسبة، قال الشيخ ياسين علي العذيقي مالك اسطبل إن محافظة القنفذة ومراكزها بحاجة ماسة لوجود ميدان ونادي رسمي للخيل وناشد العذيقي المسؤولين في الاتحاد السعودي للفروسية الاهتمام باسطبلات الخيل في القنفذة ومساعدتهم على تنمية مواهبهم من خلال مظلة رسمية.

انطلاق سباق الخيل الأول بالقنفذة .. وصداه يجذب الهواة من عسير والباحة حسن العيسي سبق 2021-12-10 نظم عدد من أصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة والشعبية بالقنفذة بالتعاون مع بلدية القوز ومركز النشاط الاجتماعي بثلاثاء يبه، سباق الخيل لأول مرة بمحافظة القنفذة إلا أن صداه جذب هواة هذه الرياضة من محافظة منطقة عسير والباحة الذين حضروا للمشاركة مع أصحاب مرابط الخيل بالقنفذة ومراكزها الذي يتجاوز عدداً أربعين مربطاً بها أكثر من 350 رأساً من الخيل العربية الأصيلة والشعبي .



وتعتبر محافظة القنفذة ومراكزها من المناطق التي يكثر فيها المهتمون بالخيل ما جعلهم بحاجة ماسة لإيجاد مظلة رسمية وميدان رسمي لإقامة سباقات الخيل بشكل منظم لهذه الرياضة المحببة لدى الكثيرين من أبناء المنطقة، وخير دليل على ذلك كثرة أعداد اسطبلات الخيل بالقنفذة إلا أنهم يعانون من عدم وجود مظلة أو ميدان ينظم أنشطتهم بشكل رسمي.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ ياسين علي العذيقي مالك اسطبل إن محافظة القنفذة ومراكزها بحاجة ماسة لوجود ميدان ونادي رسمي للخيل وناشد العذيقي المسؤولين في الاتحاد السعودي للفروسية الاهتمام باسطبلات الخيل في القنفذة ومساعدتهم على تنمية مواهبهم من خلال مظلة رسمية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 10:10 PM

انطلاق سباق الخيل الأول بالقنفذة .. وصداه يجذب الهواة من عسير والباحة 40 مربطاً بها أكثر من 350 رأساً يتمنون إيجاد ميدان رسمي لإقامة السباقات





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نظم عدد من أصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة والشعبية بالقنفذة بالتعاون مع بلدية القوز ومركز النشاط الاجتماعي بثلاثاء يبه، سباق الخيل لأول مرة بمحافظة القنفذة إلا أن صداه جذب هواة هذه الرياضة من محافظة منطقة عسير والباحة الذين حضروا للمشاركة مع أصحاب مرابط الخيل بالقنفذة ومراكزها الذي يتجاوز عدداً أربعين مربطاً بها أكثر من 350 رأساً من الخيل العربية الأصيلة والشعبي .



وتعتبر محافظة القنفذة ومراكزها من المناطق التي يكثر فيها المهتمون بالخيل ما جعلهم بحاجة ماسة لإيجاد مظلة رسمية وميدان رسمي لإقامة سباقات الخيل بشكل منظم لهذه الرياضة المحببة لدى الكثيرين من أبناء المنطقة، وخير دليل على ذلك كثرة أعداد اسطبلات الخيل بالقنفذة إلا أنهم يعانون من عدم وجود مظلة أو ميدان ينظم أنشطتهم بشكل رسمي.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ ياسين علي العذيقي مالك اسطبل إن محافظة القنفذة ومراكزها بحاجة ماسة لوجود ميدان ونادي رسمي للخيل وناشد العذيقي المسؤولين في الاتحاد السعودي للفروسية الاهتمام باسطبلات الخيل في القنفذة ومساعدتهم على تنمية مواهبهم من خلال مظلة رسمية.