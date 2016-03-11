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القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:24 AM

القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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