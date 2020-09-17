باجندوح و "الثنائي" .. يشاركون للمرة الأولى في تدريبات الشباب

بانيغا والحارس الليتواني يصلان الرياض

شارك خالد الغامدي وجمال باجندوح وحسين القحطاني ثلاثي فريق الشباب الأول لكرة القدم للمرة الأولى في تدريبات الفريق الذي استأنف تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، الذي ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكان الشباب استأنف استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف المدير الفني بيدرو كايشينيا وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة 8 أيام منحت لهم بعد انتهاء الموسم الرياضي.

وبدأ البرتغالي الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة بإشراف أوسكار فايرس مدرب اللياقة وعقب ذلك قسم اللاعبين لمجموعتين، حيث طبقت كل منهما عددًا من التدريبات الفنية في منتصف الملعب أعقبها بتقسيمة خفيفة شهدت تطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة.

وكان قد خضع لاعبو فريق الشباب الكروي الأول لفحوص طبية صباح اليوم استعدادًا للموسم الجديد.

يُشار إلى أن محترف نادي الشباب الجديد الأرجنتيني إيفر بانيغا وصل إلى العاصمة السعودية الرياض فجر الخميس وذلك استعدادًا لبدء مشواره مع نادي الشباب، ومن المتوقع مشاركته بالتدريبات في الأيام القليلة القادمة.

حيث سيخضع النجم الأرجنتيني إلى الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا، تنفيذًا للبروتوكول الطبي الذي تعتمده وزارة الرياضة السعودية قبل الالتحاق بمعسكر للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان قد أعلنت في يناير الماضي تعاقدها مع نجم خط الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وفي مطلع يوليو الماضي وافقت إدارة نادي الشباب على تمديد عقد بانيغا مع ناديه الإسباني حتى نهاية الموسم الرياضي وذلك بسبب توقف المنافسات الرياضية حول العالم لتفشي وباء فيروس كورونا.

كما وصل فجر اليوم إلى الرياض الحارس الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس المنضم حديثًا للفريق بعقد يمتد لعامين قادمين من كلوج بطل الدوري الروماني.