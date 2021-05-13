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رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة

سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يرحم شهداءنا

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة.

رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة
سبق

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
08:24 AM

رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة

سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يرحم شهداءنا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة.

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