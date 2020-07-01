أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):

أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪ فهد الغبيوي سبق 2020-07-01 أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي: أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر): بنزين 91: (0.98) هللة بنزين 95: (1.18) ريال. ديزل: (0.52) هللة. الكيروسين: (0.70) هللة. غاز البترول المسال (0.75): هللة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 12:33 AM

اخر تعديل 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 04:01 AM

"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪ تبدأ من 1 إلى 10 يوليو الجاري.. بعد تطبيق الضريبة الجديدة





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أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):

بنزين 91: (0.98) هللة

بنزين 95: (1.18) ريال.

ديزل: (0.52) هللة.

الكيروسين: (0.70) هللة.

غاز البترول المسال (0.75): هللة.