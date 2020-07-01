"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪
تبدأ من 1 إلى 10 يوليو الجاري.. بعد تطبيق الضريبة الجديدة
أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):
بنزين 91: (0.98) هللة
بنزين 95: (1.18) ريال.
ديزل: (0.52) هللة.
الكيروسين: (0.70) هللة.
غاز البترول المسال (0.75): هللة.
"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪
فهد الغبيوي
سبق
2020-07-01
أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):
بنزين 91: (0.98) هللة
بنزين 95: (1.18) ريال.
ديزل: (0.52) هللة.
الكيروسين: (0.70) هللة.
غاز البترول المسال (0.75): هللة.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:33 AM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:01 AM
"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪
تبدأ من 1 إلى 10 يوليو الجاري.. بعد تطبيق الضريبة الجديدة
أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):
بنزين 91: (0.98) هللة
بنزين 95: (1.18) ريال.
ديزل: (0.52) هللة.
الكيروسين: (0.70) هللة.
غاز البترول المسال (0.75): هللة.