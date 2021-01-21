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شاهد .. كيف طهرت "بلدية الشرائع" حجز المركبات

أعادت الهدوء للموقع وصادرت عربات "فود تراك" وبسطات شاي مخالفة

أشاد مرتادو "حجز الشرائع" والمتنفس الوحيد لأهالي شرق العاصمة المقدسة، بدور أمانة العاصمة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية، وإسهامها في تطهير الحجز من "التراكات" غير المرخصة لمزاولة البيع، وبسطات الشاي التي كانت تنتشر في مدخل الحجز مسببة تشوهاً بصرياً وضيقاً بالمدخل، بالإضافة إلى رمي المخلفات في الموقع.

"سبق" وثقت خلو الحجز من الزحام، والهدوء الذي ساد الموقع مساء أمس، وشعور مرتاديه بعد الحملات التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية، وإغلاقها 26 عربة "فود تراك" مخالفة، وإزالة 21 مبسطاً لبيع الشاي، وإتلاف ما يقارب 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ورفع عدد من مرتادي الحجز شكرهم لأمين العاصمة المقدسة، على متابعته لتلك الظواهر وبلدية الشرائع الفرعية في تطهير الموقع من هذه المخالفات، متمنين أن تواصل هذه الحملات متابعتها للمتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة المكرمة.

أمانة العاصمة المقدسة بلدية الشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. كيف طهرت "بلدية الشرائع" حجز المركبات
سبق

أشاد مرتادو "حجز الشرائع" والمتنفس الوحيد لأهالي شرق العاصمة المقدسة، بدور أمانة العاصمة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية، وإسهامها في تطهير الحجز من "التراكات" غير المرخصة لمزاولة البيع، وبسطات الشاي التي كانت تنتشر في مدخل الحجز مسببة تشوهاً بصرياً وضيقاً بالمدخل، بالإضافة إلى رمي المخلفات في الموقع.

"سبق" وثقت خلو الحجز من الزحام، والهدوء الذي ساد الموقع مساء أمس، وشعور مرتاديه بعد الحملات التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية، وإغلاقها 26 عربة "فود تراك" مخالفة، وإزالة 21 مبسطاً لبيع الشاي، وإتلاف ما يقارب 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ورفع عدد من مرتادي الحجز شكرهم لأمين العاصمة المقدسة، على متابعته لتلك الظواهر وبلدية الشرائع الفرعية في تطهير الموقع من هذه المخالفات، متمنين أن تواصل هذه الحملات متابعتها للمتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة المكرمة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:44 PM

شاهد .. كيف طهرت "بلدية الشرائع" حجز المركبات

أعادت الهدوء للموقع وصادرت عربات "فود تراك" وبسطات شاي مخالفة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أشاد مرتادو "حجز الشرائع" والمتنفس الوحيد لأهالي شرق العاصمة المقدسة، بدور أمانة العاصمة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية، وإسهامها في تطهير الحجز من "التراكات" غير المرخصة لمزاولة البيع، وبسطات الشاي التي كانت تنتشر في مدخل الحجز مسببة تشوهاً بصرياً وضيقاً بالمدخل، بالإضافة إلى رمي المخلفات في الموقع.

"سبق" وثقت خلو الحجز من الزحام، والهدوء الذي ساد الموقع مساء أمس، وشعور مرتاديه بعد الحملات التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية، وإغلاقها 26 عربة "فود تراك" مخالفة، وإزالة 21 مبسطاً لبيع الشاي، وإتلاف ما يقارب 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ورفع عدد من مرتادي الحجز شكرهم لأمين العاصمة المقدسة، على متابعته لتلك الظواهر وبلدية الشرائع الفرعية في تطهير الموقع من هذه المخالفات، متمنين أن تواصل هذه الحملات متابعتها للمتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة المكرمة.

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