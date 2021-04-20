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طلاب ماجستير إعلام يجمعون أول دليل إتيكيت سعودي

أحد المراجع المهمة ومرشد تعريفي للقادمين إلى المملكة

أعد طلاب ماجستير العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى بإشراف الدكتور فيصل الشميري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام دليل الإتيكيت السعودي، لأحد المشاريع العلمية خلال دراستهم لتخصص العلاقات العامة في عام 1442 هـ.

وأوضح ثامر الحميد رئيس فريق إعداد الدليل أحد طلاب الماجستير تخصص العلاقات العامة أن هناك حاجة ماسة إلى وجود دليل إتكيت السعودي يجمع أبرز الأنشطة في الإتكيت، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والممارسة العملية تم العمل على هذا الدليل على مدار عدة أشهر ليكون أحد المراجع المهمة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر محمد الأسمري أحد طلاب الماجستير والقائم على الإخراج والتحرير أن هذا الدليل سيكون بمثابة دليل تعريفي لإتيكيت المملكة العربية السعودية ولا شك أن التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع والصورة النمطية للشعوب للوطن مهمة حتى تتماشى مع أهداف رؤية 2030 والإتيكيت مهم في التواصل الصحيح بالطريقة المناسبة والاحترافية في التعامل مع الغير مما يسهل التعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى إضافة إلى العمل على إبراز الطابع السعودي.

وأشار أسامة الغامدي أحد طلاب الماجستير والقائم بمتابعة الدليل إلى أنه يتم استخدامه في المشاريع التي تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية وتعمل في تطوير القطاع السياحي ويحققها الحج والعمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب ماجستير إعلام يجمعون أول دليل إتيكيت سعودي
سبق

أعد طلاب ماجستير العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى بإشراف الدكتور فيصل الشميري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام دليل الإتيكيت السعودي، لأحد المشاريع العلمية خلال دراستهم لتخصص العلاقات العامة في عام 1442 هـ.

وأوضح ثامر الحميد رئيس فريق إعداد الدليل أحد طلاب الماجستير تخصص العلاقات العامة أن هناك حاجة ماسة إلى وجود دليل إتكيت السعودي يجمع أبرز الأنشطة في الإتكيت، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والممارسة العملية تم العمل على هذا الدليل على مدار عدة أشهر ليكون أحد المراجع المهمة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر محمد الأسمري أحد طلاب الماجستير والقائم على الإخراج والتحرير أن هذا الدليل سيكون بمثابة دليل تعريفي لإتيكيت المملكة العربية السعودية ولا شك أن التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع والصورة النمطية للشعوب للوطن مهمة حتى تتماشى مع أهداف رؤية 2030 والإتيكيت مهم في التواصل الصحيح بالطريقة المناسبة والاحترافية في التعامل مع الغير مما يسهل التعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى إضافة إلى العمل على إبراز الطابع السعودي.

وأشار أسامة الغامدي أحد طلاب الماجستير والقائم بمتابعة الدليل إلى أنه يتم استخدامه في المشاريع التي تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية وتعمل في تطوير القطاع السياحي ويحققها الحج والعمرة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:59 PM

طلاب ماجستير إعلام يجمعون أول دليل إتيكيت سعودي

أحد المراجع المهمة ومرشد تعريفي للقادمين إلى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعد طلاب ماجستير العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى بإشراف الدكتور فيصل الشميري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام دليل الإتيكيت السعودي، لأحد المشاريع العلمية خلال دراستهم لتخصص العلاقات العامة في عام 1442 هـ.

وأوضح ثامر الحميد رئيس فريق إعداد الدليل أحد طلاب الماجستير تخصص العلاقات العامة أن هناك حاجة ماسة إلى وجود دليل إتكيت السعودي يجمع أبرز الأنشطة في الإتكيت، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والممارسة العملية تم العمل على هذا الدليل على مدار عدة أشهر ليكون أحد المراجع المهمة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر محمد الأسمري أحد طلاب الماجستير والقائم على الإخراج والتحرير أن هذا الدليل سيكون بمثابة دليل تعريفي لإتيكيت المملكة العربية السعودية ولا شك أن التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع والصورة النمطية للشعوب للوطن مهمة حتى تتماشى مع أهداف رؤية 2030 والإتيكيت مهم في التواصل الصحيح بالطريقة المناسبة والاحترافية في التعامل مع الغير مما يسهل التعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى إضافة إلى العمل على إبراز الطابع السعودي.

وأشار أسامة الغامدي أحد طلاب الماجستير والقائم بمتابعة الدليل إلى أنه يتم استخدامه في المشاريع التي تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية وتعمل في تطوير القطاع السياحي ويحققها الحج والعمرة.

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