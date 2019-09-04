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مقاطع مرئية.. ضربات جوية دقيقة تسحق مليشيا الحوثي في صعدة

خسرت قيادات عديدة على مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية

كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "سبق"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.

وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.

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مقاطع مرئية.. ضربات جوية دقيقة تسحق مليشيا الحوثي في صعدة
سبق

كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "سبق"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.

وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:05 PM

مقاطع مرئية.. ضربات جوية دقيقة تسحق مليشيا الحوثي في صعدة

خسرت قيادات عديدة على مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
5
5,428

كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "سبق"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.

وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.

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