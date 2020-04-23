أبو ظبي تعلن: استئناف خدمات النقل العام يوم السبت

عمليات تعقيم مكثفة لمدة 48 ساعة لكل الحافلات

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، استئناف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

وقالت الدائرة إنها ستُجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام"؛ ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، قد أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.