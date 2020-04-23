النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبو ظبي تعلن: استئناف خدمات النقل العام يوم السبت

عمليات تعقيم مكثفة لمدة 48 ساعة لكل الحافلات

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، استئناف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

وقالت الدائرة إنها ستُجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام"؛ ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، قد أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

الإمارات أبو ظبي

الرئيسية/ محطات

اعلان
أبو ظبي تعلن: استئناف خدمات النقل العام يوم السبت
سبق

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، استئناف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

وقالت الدائرة إنها ستُجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام"؛ ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، قد أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:51 AM

أبو ظبي تعلن: استئناف خدمات النقل العام يوم السبت

عمليات تعقيم مكثفة لمدة 48 ساعة لكل الحافلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,976

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، استئناف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

وقالت الدائرة إنها ستُجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام"؛ ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، قد أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة