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بعد تخطي الموج .. طائرة الأهلي تحقق لقب الدوري

حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم قبل نهايته وذلك بعد فوزه أمس السبت على الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة وهذا اللقب رقم 23 الذي يحققه في تاريخه جاءت نتائج الأشواط 25/13 - 20/25 - 25/13 - 25/22 .

حضر المباراة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل ونائب رئيس النادي ياسر محروس وعددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وقدموا التهنئة للاعبين بعد نهاية المباراة.

الأهلي الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تخطي الموج .. طائرة الأهلي تحقق لقب الدوري
سبق

حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم قبل نهايته وذلك بعد فوزه أمس السبت على الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة وهذا اللقب رقم 23 الذي يحققه في تاريخه جاءت نتائج الأشواط 25/13 - 20/25 - 25/13 - 25/22 .

حضر المباراة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل ونائب رئيس النادي ياسر محروس وعددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وقدموا التهنئة للاعبين بعد نهاية المباراة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:23 AM

بعد تخطي الموج .. طائرة الأهلي تحقق لقب الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم قبل نهايته وذلك بعد فوزه أمس السبت على الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة وهذا اللقب رقم 23 الذي يحققه في تاريخه جاءت نتائج الأشواط 25/13 - 20/25 - 25/13 - 25/22 .

حضر المباراة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل ونائب رئيس النادي ياسر محروس وعددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وقدموا التهنئة للاعبين بعد نهاية المباراة.

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