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"القحطاني" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من بريطانيا

حصل المبتعث عبدالرحمن عوض القحطاني على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة نورثمبريا في بريطانيا، في تخصص إدارة المشاريع الإنشائية ونمذجة المباني.

"سبق" تهنئ القحطاني وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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"القحطاني" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من بريطانيا
سبق

حصل المبتعث عبدالرحمن عوض القحطاني على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة نورثمبريا في بريطانيا، في تخصص إدارة المشاريع الإنشائية ونمذجة المباني.

"سبق" تهنئ القحطاني وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
08:24 PM

"القحطاني" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حصل المبتعث عبدالرحمن عوض القحطاني على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة نورثمبريا في بريطانيا، في تخصص إدارة المشاريع الإنشائية ونمذجة المباني.

"سبق" تهنئ القحطاني وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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