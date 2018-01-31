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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

الأمير تركي بن ناصر الديوان الملكي وفاة الأمير تركي بن ناصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:07 AM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
18,085

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

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