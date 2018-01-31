صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-31 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 12:07 AM

اخر تعديل 31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 01:10 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.