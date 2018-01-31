صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.