أمانة الشرقية تغلق 35 منشأة تجارية مخالفة

بعد تنفيذ 1560 جولة رقابية في الأسواق والمولات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1563 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أن مركز الاتصال الموحد تلقى 40 بلاغاً عن منشآت تجارية مخالفة للاحترازات.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق "توكلنا"؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر التواصل بمركز البلاغات (940).