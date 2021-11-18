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"اليوبي" يسلم الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة ويوافق على إنشاء 4 أندية طلابية

"العماري" الاجتماع ناقش الاستعدادات لاستضافة "مهرجان المسرح الجامعي الخامس"

سلّم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين، لعدد من الخريجين، ووافق على إنشاء أربعة أندية طلابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للنشاط الطلابي وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم بالقاعة الدائرية في مبنى الإدارة العليا.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالجهود المبذولة من عمادة شؤون الطلاب وعمادة تقنية المعلومات في تطوير برنامج وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين من خلال المعايير والدعم التقني لها، وسهولة حصول الخريجين والخريجات على الوثيقة التي تظهر قدراتهم وإمكاناتهم العلمية والمهارية والثقافية والرياضية والابتكارية.

وبيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن وثيقة الأنشطة الطلابية هي توثيق لجميع الأنشطة الطلابية والعمل المجتمعي والتطوعي التي يشارك فيها الطالب والطالبة طيلة فترة دراسته بالجامعة في سجل توثيقي مماثل للسجل الأكاديمي، حيث تقوم العمادة بتطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من الممارسات العملية التي تكسبهم إمكانيات وقدرات ستكون عوناً لهم في المستقبل.

وأشار إلى أن عدداً من جهات التوظيف من القطاعين العام والخاص أصبحوا مهتمين بالطلاب والطالبات المشاركين في الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تسهم وبشكل كبير في بلورة شخصية الطالب.

من جانبه، أوضح وكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور عبدالعزيز العماري أن الاجتماع ناقش أهم البرامج والأنشطة للعام الدراسي الجاري، كما وافق على إنشاء أربعة أندية طلابية وهي: نادي عون، ونادي الطيران، ونادي التثقيف الصحي، ونادي المنسوبين.

وأضاف أن الاجتماع تطرق للاستعدادات التي تقوم بها عمادة شؤون الطلاب لاستضافة مهرجان المسرح الجامعي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس الخليج العربي.

جامعة الملك عبدالعزيز

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"اليوبي" يسلم الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة ويوافق على إنشاء 4 أندية طلابية
سبق

سلّم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين، لعدد من الخريجين، ووافق على إنشاء أربعة أندية طلابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للنشاط الطلابي وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم بالقاعة الدائرية في مبنى الإدارة العليا.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالجهود المبذولة من عمادة شؤون الطلاب وعمادة تقنية المعلومات في تطوير برنامج وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين من خلال المعايير والدعم التقني لها، وسهولة حصول الخريجين والخريجات على الوثيقة التي تظهر قدراتهم وإمكاناتهم العلمية والمهارية والثقافية والرياضية والابتكارية.

وبيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن وثيقة الأنشطة الطلابية هي توثيق لجميع الأنشطة الطلابية والعمل المجتمعي والتطوعي التي يشارك فيها الطالب والطالبة طيلة فترة دراسته بالجامعة في سجل توثيقي مماثل للسجل الأكاديمي، حيث تقوم العمادة بتطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من الممارسات العملية التي تكسبهم إمكانيات وقدرات ستكون عوناً لهم في المستقبل.

وأشار إلى أن عدداً من جهات التوظيف من القطاعين العام والخاص أصبحوا مهتمين بالطلاب والطالبات المشاركين في الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تسهم وبشكل كبير في بلورة شخصية الطالب.

من جانبه، أوضح وكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور عبدالعزيز العماري أن الاجتماع ناقش أهم البرامج والأنشطة للعام الدراسي الجاري، كما وافق على إنشاء أربعة أندية طلابية وهي: نادي عون، ونادي الطيران، ونادي التثقيف الصحي، ونادي المنسوبين.

وأضاف أن الاجتماع تطرق للاستعدادات التي تقوم بها عمادة شؤون الطلاب لاستضافة مهرجان المسرح الجامعي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس الخليج العربي.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:46 PM

"اليوبي" يسلم الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة ويوافق على إنشاء 4 أندية طلابية

"العماري" الاجتماع ناقش الاستعدادات لاستضافة "مهرجان المسرح الجامعي الخامس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سلّم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الدفعة الثانية من وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين، لعدد من الخريجين، ووافق على إنشاء أربعة أندية طلابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للنشاط الطلابي وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم بالقاعة الدائرية في مبنى الإدارة العليا.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالجهود المبذولة من عمادة شؤون الطلاب وعمادة تقنية المعلومات في تطوير برنامج وثيقة الأنشطة غير الصفية للطلبة المتميزين من خلال المعايير والدعم التقني لها، وسهولة حصول الخريجين والخريجات على الوثيقة التي تظهر قدراتهم وإمكاناتهم العلمية والمهارية والثقافية والرياضية والابتكارية.

وبيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن وثيقة الأنشطة الطلابية هي توثيق لجميع الأنشطة الطلابية والعمل المجتمعي والتطوعي التي يشارك فيها الطالب والطالبة طيلة فترة دراسته بالجامعة في سجل توثيقي مماثل للسجل الأكاديمي، حيث تقوم العمادة بتطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من الممارسات العملية التي تكسبهم إمكانيات وقدرات ستكون عوناً لهم في المستقبل.

وأشار إلى أن عدداً من جهات التوظيف من القطاعين العام والخاص أصبحوا مهتمين بالطلاب والطالبات المشاركين في الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تسهم وبشكل كبير في بلورة شخصية الطالب.

من جانبه، أوضح وكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور عبدالعزيز العماري أن الاجتماع ناقش أهم البرامج والأنشطة للعام الدراسي الجاري، كما وافق على إنشاء أربعة أندية طلابية وهي: نادي عون، ونادي الطيران، ونادي التثقيف الصحي، ونادي المنسوبين.

وأضاف أن الاجتماع تطرق للاستعدادات التي تقوم بها عمادة شؤون الطلاب لاستضافة مهرجان المسرح الجامعي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس الخليج العربي.

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