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جمعية زواج جدة تدعو المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية

"العمري": 90 % من الملتحقين مستقرون أُسريًا بعد مرور سنتين على الزواج

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد آل سلطان العمري أن ما يزيد على 90% إلى 97% ينعمون باستقرار وانسجام أُسري بعد مرور أكثر من سنتين على الزواج.

حيث أعدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وذلك من خلال إقامة عددٍ من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأُسري, وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.

وبيّن العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.

وحث العمري جميع الشباب والشابات المقبلين على الزواج في محافظة جدة بمبادرة التسجيل في إحدى هذه الدورات واختيار الموعد والموقع المناسب لهم.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية نداءً إلى جميع الأهالي لحث أبنائهم وبناتهم المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية دعمًا لهم لتحقيق الاستقرار الأُسري الذي ينشده الجميع.

من جهة أخرى تستعد "الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة" لإطلاق حفل ضخم تحت مسمى "فرح جدة", وذلك للاحتفاء بــ1440 عريسًا, وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبتشريف من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء الخميس 22 من ذي القعدة الحالي بمركز جدة للمنتديات والفعاليات, وكشفت الجمعية عن مفاجآت وسحوبات على هدايا ضخمة وقيّمة منها "شقة تمليك و3 سيارات وعدد من أطقم الذهب والمجوهرات", بالإضافة إلى هدايا أخرى قيّمة مقدمة للعرسان الحضور, ودعت الجمعية جميع عرسان جدة لعام 1440هـ إلى أن يسارعوا بالتسجيل عن طريق الرابط التالي: (zawajeddah.page.link/1440), مؤكدة في الوقت نفسه أن المقاعد المتبقية محدودة.

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جمعية زواج جدة تدعو المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد آل سلطان العمري أن ما يزيد على 90% إلى 97% ينعمون باستقرار وانسجام أُسري بعد مرور أكثر من سنتين على الزواج.

حيث أعدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وذلك من خلال إقامة عددٍ من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأُسري, وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.

وبيّن العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.

وحث العمري جميع الشباب والشابات المقبلين على الزواج في محافظة جدة بمبادرة التسجيل في إحدى هذه الدورات واختيار الموعد والموقع المناسب لهم.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية نداءً إلى جميع الأهالي لحث أبنائهم وبناتهم المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية دعمًا لهم لتحقيق الاستقرار الأُسري الذي ينشده الجميع.

من جهة أخرى تستعد "الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة" لإطلاق حفل ضخم تحت مسمى "فرح جدة", وذلك للاحتفاء بــ1440 عريسًا, وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبتشريف من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء الخميس 22 من ذي القعدة الحالي بمركز جدة للمنتديات والفعاليات, وكشفت الجمعية عن مفاجآت وسحوبات على هدايا ضخمة وقيّمة منها "شقة تمليك و3 سيارات وعدد من أطقم الذهب والمجوهرات", بالإضافة إلى هدايا أخرى قيّمة مقدمة للعرسان الحضور, ودعت الجمعية جميع عرسان جدة لعام 1440هـ إلى أن يسارعوا بالتسجيل عن طريق الرابط التالي: (zawajeddah.page.link/1440), مؤكدة في الوقت نفسه أن المقاعد المتبقية محدودة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:31 PM

جمعية زواج جدة تدعو المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية

"العمري": 90 % من الملتحقين مستقرون أُسريًا بعد مرور سنتين على الزواج

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد آل سلطان العمري أن ما يزيد على 90% إلى 97% ينعمون باستقرار وانسجام أُسري بعد مرور أكثر من سنتين على الزواج.

حيث أعدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وذلك من خلال إقامة عددٍ من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأُسري, وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.

وبيّن العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.

وحث العمري جميع الشباب والشابات المقبلين على الزواج في محافظة جدة بمبادرة التسجيل في إحدى هذه الدورات واختيار الموعد والموقع المناسب لهم.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية نداءً إلى جميع الأهالي لحث أبنائهم وبناتهم المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية دعمًا لهم لتحقيق الاستقرار الأُسري الذي ينشده الجميع.

من جهة أخرى تستعد "الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة" لإطلاق حفل ضخم تحت مسمى "فرح جدة", وذلك للاحتفاء بــ1440 عريسًا, وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبتشريف من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء الخميس 22 من ذي القعدة الحالي بمركز جدة للمنتديات والفعاليات, وكشفت الجمعية عن مفاجآت وسحوبات على هدايا ضخمة وقيّمة منها "شقة تمليك و3 سيارات وعدد من أطقم الذهب والمجوهرات", بالإضافة إلى هدايا أخرى قيّمة مقدمة للعرسان الحضور, ودعت الجمعية جميع عرسان جدة لعام 1440هـ إلى أن يسارعوا بالتسجيل عن طريق الرابط التالي: (zawajeddah.page.link/1440), مؤكدة في الوقت نفسه أن المقاعد المتبقية محدودة.

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