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بالتعاون مع الكويت.. إحباط تهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي

النجيدي: كانت موضوعة داخل حاوية بهارات وبقوليات وتمّ القبض على مستقبليها بمحافظة جدة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1.785.000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكّد الرائد النجيدي؛ توقيفهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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بالتعاون مع الكويت.. إحباط تهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1.785.000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكّد الرائد النجيدي؛ توقيفهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:18 PM

بالتعاون مع الكويت.. إحباط تهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي

النجيدي: كانت موضوعة داخل حاوية بهارات وبقوليات وتمّ القبض على مستقبليها بمحافظة جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1.785.000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكّد الرائد النجيدي؛ توقيفهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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