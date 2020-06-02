النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن بُعد.. "جلسات قضائية إلكترونية" بورشة عمل لمنسوبي محاكم ديوان المظالم

شملت الإجراءات التقنية لإكمال أعمال الترافع والتقاضي وتقييد الدعوى بآلية متكاملة

عقد ديوان المظالم، أمس، ورشة عمل استهدفت رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدداً من موظفي المحاكم، تحقيقاً لما تمّ إعداده من خطط وقائية منهجية قائمة على تعزيز مفاهيم العمل الإلكتروني لإنجاز أعمال المستفيدين من الخدمات القضائية بديوان المظالم.

وتناولت الورشة الأطر والجوانب العلمية والعملية في كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تمّ تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونياً وفق آلية متكاملة بدءاً من تقييد الدعوى حتى الترافع فيها "عن بُعد" أمام محاكم ديوان المظالم.

وتمّ خلال الورشة، التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، إضافة إلى التدريب على مُمكّنات التطوير التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين، إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونياً حتى تكون مستقبلاً إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التقاضي الإلكتروني أُطلقت في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ لتكتب مرحلة جديدة لقضاءٍ رقمي وتقني متطور، يخدم العملية القضائية، ويقلص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، ويختصر كثيراً من الإجراءات القضائية التي كانت تتم في البيئة التقليدية بمحاكم ديوان المظالم.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن بُعد.. "جلسات قضائية إلكترونية" بورشة عمل لمنسوبي محاكم ديوان المظالم
سبق

عقد ديوان المظالم، أمس، ورشة عمل استهدفت رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدداً من موظفي المحاكم، تحقيقاً لما تمّ إعداده من خطط وقائية منهجية قائمة على تعزيز مفاهيم العمل الإلكتروني لإنجاز أعمال المستفيدين من الخدمات القضائية بديوان المظالم.

وتناولت الورشة الأطر والجوانب العلمية والعملية في كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تمّ تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونياً وفق آلية متكاملة بدءاً من تقييد الدعوى حتى الترافع فيها "عن بُعد" أمام محاكم ديوان المظالم.

وتمّ خلال الورشة، التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، إضافة إلى التدريب على مُمكّنات التطوير التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين، إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونياً حتى تكون مستقبلاً إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التقاضي الإلكتروني أُطلقت في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ لتكتب مرحلة جديدة لقضاءٍ رقمي وتقني متطور، يخدم العملية القضائية، ويقلص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، ويختصر كثيراً من الإجراءات القضائية التي كانت تتم في البيئة التقليدية بمحاكم ديوان المظالم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:21 AM

عن بُعد.. "جلسات قضائية إلكترونية" بورشة عمل لمنسوبي محاكم ديوان المظالم

شملت الإجراءات التقنية لإكمال أعمال الترافع والتقاضي وتقييد الدعوى بآلية متكاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
736

عقد ديوان المظالم، أمس، ورشة عمل استهدفت رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدداً من موظفي المحاكم، تحقيقاً لما تمّ إعداده من خطط وقائية منهجية قائمة على تعزيز مفاهيم العمل الإلكتروني لإنجاز أعمال المستفيدين من الخدمات القضائية بديوان المظالم.

وتناولت الورشة الأطر والجوانب العلمية والعملية في كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تمّ تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونياً وفق آلية متكاملة بدءاً من تقييد الدعوى حتى الترافع فيها "عن بُعد" أمام محاكم ديوان المظالم.

وتمّ خلال الورشة، التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، إضافة إلى التدريب على مُمكّنات التطوير التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين، إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونياً حتى تكون مستقبلاً إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التقاضي الإلكتروني أُطلقت في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ لتكتب مرحلة جديدة لقضاءٍ رقمي وتقني متطور، يخدم العملية القضائية، ويقلص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، ويختصر كثيراً من الإجراءات القضائية التي كانت تتم في البيئة التقليدية بمحاكم ديوان المظالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,090
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,819

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة