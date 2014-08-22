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بيع صقرَيْن بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الصقر الكندي حطَّم الرقم السابق المسجَّل باسم مزرعة العرادي السعودية

عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مساء اليوم صقرَيْن قادمَيْن من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وبيعا بمبلغ 443 ألف ريال في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وجاءت البداية مع الصقر الأول قرموشة بيور (سوبر وايت)، وبيع بـ 93 ألف ريال، فيما كانت الإثارة حاضرة بقوة في الصقر الثاني جيربيور (سوبر وايت) بعرض 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، وبدأت المزايدة عليه ب 250 ألف ريال، واستمرت المنافسة حتى حسمه المالك الجديد بمبلغ 350 ألف ريال.

وحطم الصقر الكندي الرقم السابق في المزاد المسجل باسم مزرعة العرادي السعودية؛ إذ بيع صقر "حر من حر" بمبلغ 270 ألف ريال؛ ليصبح الصقر الكندي أغلى صقر يباع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى الآن.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة. ويحتوى المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيع صقرَيْن بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
سبق

عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مساء اليوم صقرَيْن قادمَيْن من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وبيعا بمبلغ 443 ألف ريال في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وجاءت البداية مع الصقر الأول قرموشة بيور (سوبر وايت)، وبيع بـ 93 ألف ريال، فيما كانت الإثارة حاضرة بقوة في الصقر الثاني جيربيور (سوبر وايت) بعرض 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، وبدأت المزايدة عليه ب 250 ألف ريال، واستمرت المنافسة حتى حسمه المالك الجديد بمبلغ 350 ألف ريال.

وحطم الصقر الكندي الرقم السابق في المزاد المسجل باسم مزرعة العرادي السعودية؛ إذ بيع صقر "حر من حر" بمبلغ 270 ألف ريال؛ ليصبح الصقر الكندي أغلى صقر يباع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى الآن.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة. ويحتوى المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
11:21 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:26 AM

بيع صقرَيْن بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الصقر الكندي حطَّم الرقم السابق المسجَّل باسم مزرعة العرادي السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مساء اليوم صقرَيْن قادمَيْن من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وبيعا بمبلغ 443 ألف ريال في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وجاءت البداية مع الصقر الأول قرموشة بيور (سوبر وايت)، وبيع بـ 93 ألف ريال، فيما كانت الإثارة حاضرة بقوة في الصقر الثاني جيربيور (سوبر وايت) بعرض 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، وبدأت المزايدة عليه ب 250 ألف ريال، واستمرت المنافسة حتى حسمه المالك الجديد بمبلغ 350 ألف ريال.

وحطم الصقر الكندي الرقم السابق في المزاد المسجل باسم مزرعة العرادي السعودية؛ إذ بيع صقر "حر من حر" بمبلغ 270 ألف ريال؛ ليصبح الصقر الكندي أغلى صقر يباع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى الآن.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة. ويحتوى المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

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