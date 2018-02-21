خالد بن عياف يوقّع عقد استكمال مشروع "إسكان الحرس الوطني"

يتكون من 5950 وحدة سكنية تتمتع بجميع المرافق اللازمة

وقّع الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، بمكتبه بالوزارة اليوم, عقد استكمال مشروع "إسكان منسوبي الحرس الوطني" من ضباط و أفراد بخشم العان بمدينة الرياض, مع شركة ساليني الإيطالية, بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.

ويتكون المشروع من 5950 وحدة سكنية بجميع المرافق اللازمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وحضر التوقيع نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري , وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري , رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض, ووكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن أحمد الجراح.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الحرس الوطني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما المتواصل واهتمامهما الكبير بتوفير متطلبات الاستقرار والتنمية للمواطن السعودي والقطاعات العسكرية في جميع المجالات، وما تجده وزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة.