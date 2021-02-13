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اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي

التحالف: محاولات إرهابية ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:10 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
03:03 PM

اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي

التحالف: محاولات إرهابية ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
7,533

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

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