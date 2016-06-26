قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة. وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان. وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

"عسيري" يحدِّد الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية فهد الغبيوي سبق 2021-06-26 قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة.



وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.



وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 12:10 AM

"عسيري" يحدِّد الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية لمن بلغ (50) عامًا إضافة للممارسين الصحيين وبعض الحالات





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قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة.



وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.



وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.