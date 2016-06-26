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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عسيري" يحدِّد الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

لمن بلغ (50) عامًا إضافة للممارسين الصحيين وبعض الحالات

قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة.

وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.

وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسيري" يحدِّد الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية
سبق

قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة.

وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.

وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:10 AM

"عسيري" يحدِّد الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

لمن بلغ (50) عامًا إضافة للممارسين الصحيين وبعض الحالات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
24,242

قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن لمن بلغ سنه (50) عامًا، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة.

وتشمل الفئات المرضية المستهدفة مَن يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.

وأكد "عسيري" أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ وذلك لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

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