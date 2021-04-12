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ماليزيا: غداً الثلاثاء أول شهر رمضان.. وبروناي: الأربعاء

أول الشهر الكريم غداً في العراق واليمن ولبنان وتونس ومصر

أعلنت ماليزيا رسمياً، أن اليوم الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن يوم غدٍ الثلاثاء 13 إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في سياق متصل، أفادت بروناي، رسمياً، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي، أن يوم الأربعاء 14 إبريل سيكون أول شهر رمضان المبارك.

ووفق المركز، فالدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك هي: تركيا والعراق واليمن ولبنان وتونس ومصر. باقي الدول ستتحرى الهلال مساء الاثنين لتحدد بداية رمضان ليكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

ماليزيا شهر رمضان المبارك

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ماليزيا: غداً الثلاثاء أول شهر رمضان.. وبروناي: الأربعاء
سبق

أعلنت ماليزيا رسمياً، أن اليوم الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن يوم غدٍ الثلاثاء 13 إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في سياق متصل، أفادت بروناي، رسمياً، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي، أن يوم الأربعاء 14 إبريل سيكون أول شهر رمضان المبارك.

ووفق المركز، فالدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك هي: تركيا والعراق واليمن ولبنان وتونس ومصر. باقي الدول ستتحرى الهلال مساء الاثنين لتحدد بداية رمضان ليكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:14 PM

ماليزيا: غداً الثلاثاء أول شهر رمضان.. وبروناي: الأربعاء

أول الشهر الكريم غداً في العراق واليمن ولبنان وتونس ومصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ماليزيا رسمياً، أن اليوم الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن يوم غدٍ الثلاثاء 13 إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في سياق متصل، أفادت بروناي، رسمياً، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي، أن يوم الأربعاء 14 إبريل سيكون أول شهر رمضان المبارك.

ووفق المركز، فالدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك هي: تركيا والعراق واليمن ولبنان وتونس ومصر. باقي الدول ستتحرى الهلال مساء الاثنين لتحدد بداية رمضان ليكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

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