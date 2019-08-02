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"التحالف" يكذِّب ادعاءات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بنجران وجيزان

أكد أن المليشيا الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف الجبهات

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ ولهذا تلجأ لاختلاق "الفبركات" والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ وذلك لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسَخِر المصدر من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًّا في نجران وجيزان خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا، وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، قصصٌ خيالية، تُضاف إلى مئات القصص و"الفبركات" والانتصارات الحوثية الوهمية التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام؛ وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.

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"التحالف" يكذِّب ادعاءات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بنجران وجيزان
سبق

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ ولهذا تلجأ لاختلاق "الفبركات" والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ وذلك لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسَخِر المصدر من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًّا في نجران وجيزان خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا، وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، قصصٌ خيالية، تُضاف إلى مئات القصص و"الفبركات" والانتصارات الحوثية الوهمية التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام؛ وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:58 PM

"التحالف" يكذِّب ادعاءات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بنجران وجيزان

أكد أن المليشيا الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف الجبهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ ولهذا تلجأ لاختلاق "الفبركات" والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ وذلك لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسَخِر المصدر من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًّا في نجران وجيزان خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا، وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، قصصٌ خيالية، تُضاف إلى مئات القصص و"الفبركات" والانتصارات الحوثية الوهمية التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام؛ وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.

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