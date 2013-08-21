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الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي

لتتابع 4 × 100

تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود.

ويقام النهائي غدًا الأحد.

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الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي
سبق

تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود.

ويقام النهائي غدًا الأحد.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
01:36 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:11 PM

الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي

لتتابع 4 × 100

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود.

ويقام النهائي غدًا الأحد.

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