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"بلومبيرغ": سكان العالم تلقوا 271 مليون جرعة من لقاح كورونا

قدّمت لسكان 108 دول.. في إطار "أكبر عملية تطعيم في التاريخ"

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم تقديمها لسكان 108 دول، في إطار "أكبر عملية تطعيم في التاريخ".

ووفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة، كان أحدث معدل تطعيم هو 6.36 مليون جرعة في اليوم، باستخدام سبعة لقاحات مختلفة.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، سيكون العالم بحاجة إلى خمس سنوات للانتهاء من تطعيم 75% فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم نحو 7.8 مليار نسمة.

وذكرت "بلومبيرغ" أنه مع بدء حملة التلقيح العالمية؛ عانت البلدان من عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، موضحةً أن معدل التطعيمات في "إسرائيل" يفوق أي دولة أخرى، حيث يتم إعطاء 92.5 جرعة لكل مائة شخص، بينما معظم البلدان لم تبدأ بعملية التلقيح حتى الآن.

وكالة بلومبيرغ فيروس كورونا الجديد

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"بلومبيرغ": سكان العالم تلقوا 271 مليون جرعة من لقاح كورونا
سبق

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم تقديمها لسكان 108 دول، في إطار "أكبر عملية تطعيم في التاريخ".

ووفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة، كان أحدث معدل تطعيم هو 6.36 مليون جرعة في اليوم، باستخدام سبعة لقاحات مختلفة.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، سيكون العالم بحاجة إلى خمس سنوات للانتهاء من تطعيم 75% فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم نحو 7.8 مليار نسمة.

وذكرت "بلومبيرغ" أنه مع بدء حملة التلقيح العالمية؛ عانت البلدان من عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، موضحةً أن معدل التطعيمات في "إسرائيل" يفوق أي دولة أخرى، حيث يتم إعطاء 92.5 جرعة لكل مائة شخص، بينما معظم البلدان لم تبدأ بعملية التلقيح حتى الآن.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:20 PM

"بلومبيرغ": سكان العالم تلقوا 271 مليون جرعة من لقاح كورونا

قدّمت لسكان 108 دول.. في إطار "أكبر عملية تطعيم في التاريخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم تقديمها لسكان 108 دول، في إطار "أكبر عملية تطعيم في التاريخ".

ووفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة، كان أحدث معدل تطعيم هو 6.36 مليون جرعة في اليوم، باستخدام سبعة لقاحات مختلفة.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، سيكون العالم بحاجة إلى خمس سنوات للانتهاء من تطعيم 75% فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم نحو 7.8 مليار نسمة.

وذكرت "بلومبيرغ" أنه مع بدء حملة التلقيح العالمية؛ عانت البلدان من عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، موضحةً أن معدل التطعيمات في "إسرائيل" يفوق أي دولة أخرى، حيث يتم إعطاء 92.5 جرعة لكل مائة شخص، بينما معظم البلدان لم تبدأ بعملية التلقيح حتى الآن.

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