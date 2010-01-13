120 طالبًا وطالبة من أيتام المملكة يشاركون في المخيم العلمي الخامس

يستمر حتى السبت.. وتلقوا عددًا من المحاضرات التي تكسبهم الخبرات والمهارات

ينهل 120طالبًا وطالبة من المشاركين في المخيم العلمي الخامس 2022 "مسبار 5" الذين تم ترشيحهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و28 جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، من برامج ومسارات متنوعة تتضمن إثراءً معرفيًا في المجالات العلمية الحديثة للعلوم والتقنية بما يساهم في تحقيق رؤية الوطن (2030)، حيث تلقى الطلاب عددًا من المحاضرات الثرية التي تكسبهم خبرات ومهارات تعينهم في مشوارهم القادم خلال دراستهم الجامعية .

وكان المخيم قد انطلق مؤخرًا برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وتنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويستمر حتى يوم السبت القادم.

الأمن السيبراني

انطلقت محاضرات اليوم الأول عن مسار الأمن السيبراني، حيث تعرف المتدربون على مقدمة في أساسيات الأمن السيبراني، وتم تقديم نبذة عن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كما تم إعطاء مقدمة عن مفهومي الهندسة الاجتماعية والتصيّد، وكذا بعض النصائح والإرشاد في تعزيز الحماية الشخصية من الأخطار المتعلقة الأمن السيبراني، وكذلك تناولت التعريف بأمن الشبكات وكيفية الاتصال الآمن بالشبكة، كما تم توضيح أنواع الاختراقات وأهداف المخترقين وخطوات التسلل إلى الشبكات، وطرق وأساليب الدفاع.

وتعرف المتدربون في محاضرات مسار الأمن السيبراني على أنواع الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة كهجوم الأبواب الخلفية، وهجوم تعطيل الخدمة، وهجوم استغلال الثغرات، وهجوم الرجل في المنتصف، و هجوم القوة الغاشمة.

الذكاء الاصطناعي

وتم تقديم نبذة تعريفية عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فيما يتعلق بالجانب النظري في هذا المسار، شملت التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي كتقنية قادرة على التعلم والاستدلال والمحاكاة مثل البشر، ومعرفة كيفية حل المشكلات والتحقق من المعلومات، وتعرف المتدربون على مفهوم تعلم "الآلة" وتوضيح أنواعها الأساسية وتطبيقاتها، وشملت محاضرة اليوم الثالث في مسار الذكاء الاصطناعي التعريف بتقنيات التعليم الموجه وتقنيات التعليم الغير الموجة .

إنترنت الأشياء

وفي مسار إنترنت الأشياء تم التعريف بمفهوم إنترنت الأشياء، والمتمثل في أنه شبكة من الأشياء المادية التي تحتوي على مستشعرات أو برامج وتقنيات أخرى لغرض توصيل البيانات وتبادلها مع الأجهزة والأنظمة الأخرى عبر الإنترنت، كما تم التطرق إلى بعض تطبيقات انترنت الأشياء في الحياة العملية، وتعرف المتدربون على المكونات الأساسية للإنترنت، وأنواع الاتصال لإنترنت الأشياء كالاتصال واسع النطاق، والاتصال الخلوي، والأقمار الصناعية، والبلوتوث والواي فاي .

علم البيانات

وهدف مسار علم البيانات إلى تعريف الطلاب والطالبات بماهية البيانات، وكيف يتم الوصول إليها، وأهميتها في دراسة الظواهر واتخاذ القرارات، وتعرف المتدربون على أنواع البيانات (تقليدية – ضخمة)، وتعرفوا على مصادرها المختلفة كمواقع التواصل الاجتماعي، والتعريف بمفاهيم الإحصائية كالمتوسط الحسابي، الوسيط، والمنوال.

الطاقة المتجددة

وتلقى الطلاب في مسار الطاقة المتجددة معلومات عن الجانب النظري والجانب العملي، وتضمنت التعريف ببعض المفاهيم العامة حول الطاقة ومصادرها الأساسية، والتي تنقسم الى طاقة غير متجددة، وطاقة متجددة. بالإضافة إلى بعض المفاهيم العلمية المتعلقة بالطاقة كالتيار، وفرق الجهد، والمقاومة، وشملت مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية، كما تضمنت التعريف بأساسيات الإشعاع الصادر من الشمس، وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الكهروضوئية.

وتضمن مسار الطاقة المتجددة شرحاً عن مفهوم حفظ الطاقة، وكذا التعرف على هرم حفظ الطاقة، بالإضافة إلى مقدمة في كفاءة الأجهزة الكهربائية.

الوعي المالي

أما في المسار الإثرائي تعرف الطلاب والطالبات على الوعي المالي، وتم إعداد محتوى المحاضرة ضمن برنامج "ريالي للوعي المالي" وهو أحد أبرز البرامج التي أطلقتها مجموعة "سدكو" لتوجيه المهارات اللازمة لرواد الأعمال. وبدأ المحاضر بذكر الركائز الأربع التي يعتمد عليها الوعي المالي وهي التخطيط المالي، والادخار، والاستثمار، والاقتراض.

وأوضح مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، عبدالله الخالدي، أن الطلاب والطالبات المشاركون في المخيم يتفاعلون مع المحاضرات التي يقوم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتقديمها لهم.

وأضاف أن المخيم فرصة سانحة للطلاب لتعلم العديد من المهارات والمعارف، مشيرًا إلى أن المخيم حقق نجاحًا باهراً في تجربة التعليم عن بعد، حيث يقام للعام الثاني على التوالي عن بعد بسبب جائحة كورونا التي كانت تحدياً كبيراً تم التغلب عليه في النسخة الرابعة العام الماضي، وتقرر أن يقام عن بعد لهذا العام في النسخة الخامسة.

وقال وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور خالد العنزي، إن الجامعة حريصة على نجاح المخيم وسعيدة بالمشاركة في تنظيمه، حيث يقدم برامج نوعية للطلاب والطالبات، ويساهم في توسيع مداركهم وصقل مواهبهم في علوم لها أهميتها تجعلهم مبدعين.