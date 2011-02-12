الهلال يساوي ضعف القيمة التسويقية للأهلي المصري

قبل موقعة الفريقين في مونديال الأندية

تتجه الأنظار، غداً السبت، صوب استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الذي سيكون مسرحاً للقاء الهلال السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.



وتعد مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية هي المباراة الأغلى بين قارتي آسيا وإفريقيا؛ إذ تجمع بين الفريقين اللذين يمتلكان القيمة السوقية الأكبر في قارتيهما.



ويضم الفريقان تشكيلة غنية بالنجوم وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على القيمة الرياضية والاقتصادية للفريقين في عالم كرة القدم.



ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، تقدر القيمة الإجمالية للفريقين معاً بنحو 91.5 مليون يورو، ويملك الهلال منها نصيب الأسد بقيمة تسويقية تساوي ضعف القيمة التسويقية للأهلي.



الهلال: 60.43 مليون يورو

تقدر القيمة التسويقية الإجمالية للهلال السعودي بنحو 60.43 مليون يورو، في حين يبلغ متوسط أعمار الفريق 27 عاماً.



ويعد الخط الهجومي للهلال الأعلى قيمة من بين خطوط الفريق، بنحو 28.85 مليون يورو ومتوسط أعماره 26 عاماً. وتقدر قيمة لاعبي خط الوسط بـ22.35 مليون يورو ومتوسط أعمارهم 27 عاماً، ولاعبي الدفاع بـ7.80 مليون يورو ومتوسط أعمارهم 27 عاماً، فيما حراس المرمى تقدر قيمتهم بـ1.43 مليون يورو، ومتوسط أعمارهم 28 عاماً.



ويتصدر 6 لاعبين أجانب قائمة أعلى لاعبي الهلال السعودي قيمة تسويقية، ويأتي في المراكز الثلاثة الأولى: البرازيلي ماتيوس بيريرا بقيمة 12.5 مليون يورو، والذي ضمه النادي من وست بروميتش الإنجليزي في أغسطس 2021 مقابل 18 مليون يورو، ويأتي بعده المالي موسى ماريغا (30 عاماً) بـ9 ملايين يورو، والمنتقل من بورتو البرتغالي في يوليو 2021 في صفقة انتقال مجانية، وثالثاً ميشيل ديلغادو (7 ملايين يورو)، الذي وقع للهلال من فلامنغو البرازيلي في يناير الماضي مقابل 7 ملايين يورو.



ويعتبر سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي بـ (2.8 مليون يورو)، ويأتي في المركز السابع في قائمة أغلى لاعبي الفريق خلف أيضاً كل من أندريه كاريو (5 ملايين يورو)، جوستافو كويلار (4.5 مليون يورو)، و أوديون إيغالو (3 ملايين يورو).



الأهلي: 31.13 مليون يورو

تقدر القيمة التسويقية لفريق الأهلي المصري، الذي يملك معدل أعمار أقل من الهلال (25 عاماً)، بنحو 31.13 مليون يورو. ويعد لاعبو خط الوسط الأعلى قيمة تسويقية في الأهلي بـ 10.20 مليون يورو ومعدل أعمارهم 24 عاماً، ويأتي خط الهجوم ثانياً بـ8.83 مليون يورو، ومعدل أعمار لاعبيه 24 عاماً أيضاً. وتساوي قيمة الخط الهجومي قيمة خط الدفاع تقريباً، والذي تقدر قيمته بـ8.68 مليون يورو، مع معدل أعمار أكبر نسبياً (26.5 عاماً)، فيما قيمة حراس المرمى هي 3.43 مليون يورو، ومعدل أعمارهم 25 عاماً.



ويتصدر المدافع المالي أليو ديينغ قائمة أعلى لاعبي الأهلي بـ3.5 ملايين يورو، ويأتي حارس المرمى المصري محمد الشناوي ثانياً بقيمة 3 ملايين يورو، بالتساوي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو.



ويعتبر الثلاثي هم فقط من تقدر قيمتهم بـ3 ملايين يورو أو أكثر، وخلفهم يأتي محمد مجدي قفشة، ومحمد شريف بـ2.5 مليون يورو لكل منهما.