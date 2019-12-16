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شاهد.. "أمطار الفجر والليلة" تُسيل أودية شمال الرياض ومحافظاتها

هطولات ضمت "حريملاء وضرما ومرات وشقراء وسدير" ومراكزها

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت فجر اليوم على شمال مدينة الرياض، جرت أودية الطيري ومحارق جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مراكز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم) جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، وودي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما، والبرة) جرى على إثرها وادي عبيثران ورويغب وغيرها؛ فيما امتلأت السدود في حريملاء وثادق، كما جرت شعاب وادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة.

وتُواصل الأمطار "الديمية" الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وجرى وادي العشرة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء شمال مركز أشيقر.

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شاهد.. "أمطار الفجر والليلة" تُسيل أودية شمال الرياض ومحافظاتها
سبق

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت فجر اليوم على شمال مدينة الرياض، جرت أودية الطيري ومحارق جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مراكز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم) جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، وودي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما، والبرة) جرى على إثرها وادي عبيثران ورويغب وغيرها؛ فيما امتلأت السدود في حريملاء وثادق، كما جرت شعاب وادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة.

وتُواصل الأمطار "الديمية" الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وجرى وادي العشرة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء شمال مركز أشيقر.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:30 AM

شاهد.. "أمطار الفجر والليلة" تُسيل أودية شمال الرياض ومحافظاتها

هطولات ضمت "حريملاء وضرما ومرات وشقراء وسدير" ومراكزها

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فلاح الجوفان - الرياض
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هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت فجر اليوم على شمال مدينة الرياض، جرت أودية الطيري ومحارق جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مراكز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم) جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، وودي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما، والبرة) جرى على إثرها وادي عبيثران ورويغب وغيرها؛ فيما امتلأت السدود في حريملاء وثادق، كما جرت شعاب وادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة.

وتُواصل الأمطار "الديمية" الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وجرى وادي العشرة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء شمال مركز أشيقر.

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