أمير الباحة يتجاوب مع "تغريدة" ويوجّه برعاية مُصاب بطلق ناري

بحث إمكانية نقله تلبية لرغبة ذويه إذا سمحت حالته الصحية بذلك

في استجابة سريعة من أمير منطقه الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لما تداولته وسائل التواصل من مطالبة لذوي مصاب بطلق ناري، فقد وجّه مستشفى الملك فهد بالباحة بتقديم الرعاية الطبية للمصاب، والتنسيق حيال نقله لأحد المستشفيات الرئيسة تلبيةً لرغبة ذويه، إذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل.

وكان قد غرد أحد الحسابات بمناشدة لنقل المصاب بطلقتين في الفخذ لأحد المستشفيات المتخصصة، والتي وجدت تفاعلاً من أمير المنطقة.