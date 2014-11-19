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التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده

أصيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراجوياني أليخاندرو جامارا، الشهير بـ «كاكو»، بفايروس كورونا، فيما وصل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ووفقاً لحساب النادي الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، تأكدت إصابة الأرجنتيني كاكو بكوفيد 19 خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ميدانياً، أدى الفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب، التدريب الرئيس لمواجهة الباطن، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده
سبق

أصيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراجوياني أليخاندرو جامارا، الشهير بـ «كاكو»، بفايروس كورونا، فيما وصل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ووفقاً لحساب النادي الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، تأكدت إصابة الأرجنتيني كاكو بكوفيد 19 خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ميدانياً، أدى الفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب، التدريب الرئيس لمواجهة الباطن، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:17 PM

التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أصيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراجوياني أليخاندرو جامارا، الشهير بـ «كاكو»، بفايروس كورونا، فيما وصل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ووفقاً لحساب النادي الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، تأكدت إصابة الأرجنتيني كاكو بكوفيد 19 خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ميدانياً، أدى الفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب، التدريب الرئيس لمواجهة الباطن، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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