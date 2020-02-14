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"عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب

و2656 طلب خروج نهائيًّا دون الرجوع لصاحب العمل

أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.

كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.

وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.

من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.

وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.

مكتب العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب
سبق

أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.

كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.

وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.

من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.

وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
04:52 PM

"عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب

و2656 طلب خروج نهائيًّا دون الرجوع لصاحب العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.

كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.

وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.

من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.

وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.

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