مصادر تكشف تفاصيل التجمع حول مركبة في كورنيش جدة: دهس وإصابة.. وضبط المتسبب ورفاقه

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة نجحت في القبض على قائد مركبة؛ ارتكب مخالفات في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وفقًا لمقطع فيديو متداوَل.

وتعود التفاصيل إلى توثيق مقطع متداوَل تجمُّعًا لأشخاص عدة حول مركبة، وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالهرب؛ فدَهَس شخصًا؛ أُصيب بكسور في قدمه.

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المعنية ضبطت قائد المركبة، وبرفقته شخصان، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر، واتضح أنهم بحالة سُكْر، وتم اتخاذ اللازم حيالهم.



