النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر تكشف تفاصيل التجمع حول مركبة في كورنيش جدة: دهس وإصابة.. وضبط المتسبب ورفاقه

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة نجحت في القبض على قائد مركبة؛ ارتكب مخالفات في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وفقًا لمقطع فيديو متداوَل.

وتعود التفاصيل إلى توثيق مقطع متداوَل تجمُّعًا لأشخاص عدة حول مركبة، وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالهرب؛ فدَهَس شخصًا؛ أُصيب بكسور في قدمه.

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المعنية ضبطت قائد المركبة، وبرفقته شخصان، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر، واتضح أنهم بحالة سُكْر، وتم اتخاذ اللازم حيالهم.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر تكشف تفاصيل التجمع حول مركبة في كورنيش جدة: دهس وإصابة.. وضبط المتسبب ورفاقه
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة نجحت في القبض على قائد مركبة؛ ارتكب مخالفات في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وفقًا لمقطع فيديو متداوَل.

وتعود التفاصيل إلى توثيق مقطع متداوَل تجمُّعًا لأشخاص عدة حول مركبة، وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالهرب؛ فدَهَس شخصًا؛ أُصيب بكسور في قدمه.

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المعنية ضبطت قائد المركبة، وبرفقته شخصان، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر، واتضح أنهم بحالة سُكْر، وتم اتخاذ اللازم حيالهم.


24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:44 PM

مصادر تكشف تفاصيل التجمع حول مركبة في كورنيش جدة: دهس وإصابة.. وضبط المتسبب ورفاقه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
8,843

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة نجحت في القبض على قائد مركبة؛ ارتكب مخالفات في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وفقًا لمقطع فيديو متداوَل.

وتعود التفاصيل إلى توثيق مقطع متداوَل تجمُّعًا لأشخاص عدة حول مركبة، وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالهرب؛ فدَهَس شخصًا؛ أُصيب بكسور في قدمه.

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المعنية ضبطت قائد المركبة، وبرفقته شخصان، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر، واتضح أنهم بحالة سُكْر، وتم اتخاذ اللازم حيالهم.


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,964
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,092
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,672

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة