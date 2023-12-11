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لتحفيز مبدعي العالم.. "الاستثمار" تطلق رخصة "ريادة الأعمال"

بهدف منحهم فرصة الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر: هذه الرخصة ستُسهم في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ بينما تُواصل هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.

وأضاف: القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قِبَل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.

وأردف: الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال؛ هي: وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة إلى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية).

وفيما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار؛ أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادةُ من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتحفيز مبدعي العالم.. "الاستثمار" تطلق رخصة "ريادة الأعمال"
سبق

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر: هذه الرخصة ستُسهم في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ بينما تُواصل هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.

وأضاف: القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قِبَل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.

وأردف: الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال؛ هي: وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة إلى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية).

وفيما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار؛ أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادةُ من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:09 PM

لتحفيز مبدعي العالم.. "الاستثمار" تطلق رخصة "ريادة الأعمال"

بهدف منحهم فرصة الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر: هذه الرخصة ستُسهم في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ بينما تُواصل هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.

وأضاف: القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قِبَل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.

وأردف: الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال؛ هي: وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة إلى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية).

وفيما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار؛ أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادةُ من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.

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