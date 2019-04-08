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"قياس".. ورشة عمل في الاستثمار وعلم البيانات.. الأربعاء

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء يوم الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "الاستثمار وعلم البيانات"، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتشمل الورشة التي تقدم مجاناً للرجال والنساء، عدداً من المحاور وهي: أهمية البيانات وأنواع البيانات، المهارات المطلوبة لتحليل البيانات، مراحل تنفيذ مشاريع علم البيانات، استعراض أمثلة وتجارب محلية وعالمية.

وتستهدف الورشة المتعاملين مع البيانات في القطاع الخاص والحكومي والثالث، وكذلك المتخصصين في تقنية المعلومات.

يذكر أن الورشة تأتي امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، ويساهم في تطوير القدرات والمهارات، وتطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح والتسجيل فيها من خلال بوابة المركز الإلكترونية: www.qiyas.org

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"قياس".. ورشة عمل في الاستثمار وعلم البيانات.. الأربعاء
سبق

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء يوم الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "الاستثمار وعلم البيانات"، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتشمل الورشة التي تقدم مجاناً للرجال والنساء، عدداً من المحاور وهي: أهمية البيانات وأنواع البيانات، المهارات المطلوبة لتحليل البيانات، مراحل تنفيذ مشاريع علم البيانات، استعراض أمثلة وتجارب محلية وعالمية.

وتستهدف الورشة المتعاملين مع البيانات في القطاع الخاص والحكومي والثالث، وكذلك المتخصصين في تقنية المعلومات.

يذكر أن الورشة تأتي امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، ويساهم في تطوير القدرات والمهارات، وتطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح والتسجيل فيها من خلال بوابة المركز الإلكترونية: www.qiyas.org

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
03:15 PM

"قياس".. ورشة عمل في الاستثمار وعلم البيانات.. الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء يوم الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "الاستثمار وعلم البيانات"، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتشمل الورشة التي تقدم مجاناً للرجال والنساء، عدداً من المحاور وهي: أهمية البيانات وأنواع البيانات، المهارات المطلوبة لتحليل البيانات، مراحل تنفيذ مشاريع علم البيانات، استعراض أمثلة وتجارب محلية وعالمية.

وتستهدف الورشة المتعاملين مع البيانات في القطاع الخاص والحكومي والثالث، وكذلك المتخصصين في تقنية المعلومات.

يذكر أن الورشة تأتي امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، ويساهم في تطوير القدرات والمهارات، وتطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح والتسجيل فيها من خلال بوابة المركز الإلكترونية: www.qiyas.org

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200 مليون

26 ديسمبر
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