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جوجل تحرم أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من تلك الميزة

الشركة قررت اتخاذ قرار وُصف بالصادم

قررت شركة "جوجل" اتخاذ قرار وُصف بالصادم، بمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة هامة في الفترة المقبلة.

وكشف تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت، من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.

وفتحت "جوجل" الإصدار التجريبي لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين؛ لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.

كما أن جوجل قررت إنهاء الدعم تمامًا على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 512 ميغابايت.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.

شركة جوجل أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تحرم أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من تلك الميزة
سبق

قررت شركة "جوجل" اتخاذ قرار وُصف بالصادم، بمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة هامة في الفترة المقبلة.

وكشف تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت، من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.

وفتحت "جوجل" الإصدار التجريبي لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين؛ لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.

كما أن جوجل قررت إنهاء الدعم تمامًا على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 512 ميغابايت.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:02 PM

جوجل تحرم أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من تلك الميزة

الشركة قررت اتخاذ قرار وُصف بالصادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة "جوجل" اتخاذ قرار وُصف بالصادم، بمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة هامة في الفترة المقبلة.

وكشف تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت، من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.

وفتحت "جوجل" الإصدار التجريبي لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين؛ لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.

كما أن جوجل قررت إنهاء الدعم تمامًا على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 512 ميغابايت.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.

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