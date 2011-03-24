لا تنسوا دعاء الريح.. "أجواء الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار خفيفة هنا

قال: تراوح الحرارة العظمى بين 32 و36 °C.. والصغرى بين 18 و25

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الإثنين حارة نهاراً على معظم المناطق؛ لتراوح الحرارة العظمى بين 32 و36 °C، ومعتدلة الى لطيفة ليلاً تراوح الصغرى بين 18 و25 °C.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏يُستثنى من ذلك المرتفعات الغربية والجنوبية وطريف معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، الحرارة العظمى 25 و29 °C، والصغرى بين 10 و15 °C".

‫وتابع: "‏لا تنسوا دعاء الريح متوقع اليوم الإثنين 1442/8/9هـ، أمطار خفيفة على أقصى الشمالية -إن شاء الله-".

‏وأردف: "نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي مثيرة للأتربة، إلا أن يصرفها الله، على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال المدينة وأجزاء من الإمارات وسلطنة عُمان وسوريا والأردن وشمال مصر".