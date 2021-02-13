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"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 356 خلال الـ24 ساعة الماضية

فتح 44 مسجدًا وإغلاق 5 آخرين بالرياض والشمالية بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين

"الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام 57 مسجدًا تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام، 57 مسجدًا؛ تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت غرة شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربعة مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض، وتم إغلاقه وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كل التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح 44 مسجدًا وإغلاق 5 آخرين بالرياض والشمالية بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام، 57 مسجدًا؛ تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت غرة شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربعة مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض، وتم إغلاقه وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كل التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
04:19 PM

فتح 44 مسجدًا وإغلاق 5 آخرين بالرياض والشمالية بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين

"الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام 57 مسجدًا تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام، 57 مسجدًا؛ تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت غرة شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربعة مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض، وتم إغلاقه وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كل التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

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